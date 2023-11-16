ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الفنانة العراقية رحمة رياض، والشيب في شعرها بشكل كثيف.

الموضوع أثار الجدل بين الجمهور الذي دافع بمعظمه عن رحمة، معتبراً أن الشيب يظهر أحياناً لأشخاص في عمر صغير، ومن بين تلك التعليقات :"أنا من 23 بدأ يطلع لي"، و"من عمري ١٢ سنه وأنا شيب" و"وين المشكله أني من عمري ١٢ عندي شيب".

كما اعتبر البعض أن الفيديو عدل على طريقة الفيلتر الذي يظهر الشيب، واعتبر آخرون أنه حتى لو كان هذا الشيب حقيقياً، فهو عادي، إذ كتب أحدهم: "الشيب وقار".

كانت هذه تفاصيل خبر الشيب يظهر بشكل كبير في شعر رحمة رياض .. والجمهور بين متفاجئ ومدافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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