إيرادات فيلم The Marvels في أول أسبوع عرض بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم «The Marvels»، بطولة بري لارسون، صموئيل لجاكسون، نجاحًا كبيرًا، إذ حصد 2 مليون و100 ألف في أول أسبوع عرض بشباك تذاكر دور العرض السينمائي.

كما يواصل فيلم «The Marvels» صدارة شباك تذاكر السينمات الأمريكية، إذ جمع إيرادات بلغت 2 مليون و300 ألف دولار ليرتفع إجمال ما جمعه 48.4 مليون دولار في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل يلم فيلم The Marvels

فيلم The Marvels استكمالًا لفيلم Captain Marvel الذى طرح عام 2019، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم وأبرزهم:" بري لارسون، صموئيل ل.جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس".

وكانت كشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت "خائفة مما سيحدث" لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائي في عام 2019، بشخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.