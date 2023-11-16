بيومي فؤد يعود لعالم السوشيال ميديا من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - عاد النجم الكبير بيومي فؤاد لعالم السوشيال ميديا، إذ أعاد حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" بعدما أغلقه خلال الأيام القليلة الماضية،عندما تعرض لعجهوم كبير من رواد السوشيال ميديا بعد انتقاده للفنان محمد سلام .

بيومي فؤاد

ويذكر أن هاجم النجم بيومي فؤاد ، النجم محمد سلام بعد انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي.

إذعلق بيومي فؤاد على موقف محمد سلام بعد انسحابه من المسرحية قائًلا: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

بيومي فؤاد

وتابع بيومي فؤاد معلقًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد سلام مؤخرًا عن انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت بداية الشهر الجاري بسبب أحداث فلسطين.

ويذكر أن ونشر محمد سلام فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث قائلًا، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنًا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأكد محمد سلام أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضًا، وهو ما رفضه تمامًا، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، معلقًا: "مش هموت من الجوع".

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.