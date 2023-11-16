مع تصاعد أحداث غزة.. نجوم استأنفوا حفلاتهم الغنائية وآخرون واصلوا التأجيل

ياسر رشاد - القاهرة - تفاقمت الأوضاع السياسية والإنسانية في غزة، والتي بدأ معها نجوم الغناء تأجيل كامل أنشطتهم الفنية من أغاني وحفلات، خصوصًا مع مطلع أكتوبر الماضي الذي انطلقت فيه شرارة الأحداث.

بين أكتوبر ونوفمبر.. حفلات مابين التأجيل والاستمرار:

حلَّ شهر نوفمبر ولم يستقر الوضع في غزة بعد، فمنهم من عاد لحفلاته الغنائية، وآخرون واصلوا قرارات التأجيل، سواء على مستوى الحفلات أو الألبومات الغنائية.

نستعرض في السطور المقبلة نجوم الغناء العربي الذين استأنفوا حفلاتهم مع أحداث غزة ومنهم من صرّح بأنها عقود إلزامية وطبيعة مهنتهم لاتتيح لهم رفاهية التأجيل أو الإلغاء:

أنغام:

بدايةً من الفنانة أنغام والتي أجلت حفلها في الإمارات خلال أكتوبر الماضي، لكنه أُقيم خلال الأسبوع الماضي، بجانب مشاركتها في ليلة روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، والتي ضمت عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

أنغام من حفل بليغ حمدي

أنغام من حفل أوبرا دبي

عمرو دياب:

مع الهضبة عمرو دياب الذي سيعود لحفله الغنائي الذي تم تأجيله في أكتوبر الماضي، وكان من المقرر إقامته في الإمارات، فسيكون على موعد مع جمهوره في الـ 18 من نوفمبر المقبل.

حفل عمرو دياب القادم

إليسا ووائل كفوري:

الفنانة إليسا تواصل حفلاتها الغنئاية بليلة رومانسية مع الفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في الـ 16 من نوفمبر الجاري، لكنها أعلنت عن تأجيل طرح ألبومها الغنائي لعدم ملاءمة الظروف لذلك بسبب الأحداث العصيبة في فلسطين.

حفل ليلة الدموع:

أما الفنان تامر عاشور تم تأجيل حفله بمدينة الشيخ زايد، وقدَّم حفل “أون لاين” بجانب حفل "ليلة الدموع" مع الفنان رامي جمال والفنان رامي صبري والفنان آدم، الذي يقام الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

حفل ليلة الدموع

يعود أيضًا الفنان رامي صبري لساحة حفلاته من خلال "ليلة الدموع" بعد إعلانه خلال أكتوبر الماضي عن وقف جميع حفلاته.

محمد حماقي:

على الجانب الآخر من الأمر، هناك فنانون مازالوا مستمرين في وقف أنشطتهم الغنائية، وعلى رأسهم الفنان محمد حماقي، والذي تم تأجيل جولته الأمريكية بالكامل التي كان من المقرر انطلاقها خلال نوفمبر الجاري، وهي الجولة الأولى من نوعها في تاريخه الغنائي.

دعم محمد حماقي الوضع الفلسطيني الراهن بوضع كامل أرباحه من حفلاته المقبلة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

تامر حسني:

لم يعلن الفنان تامر حسني حتى الآن عن مشاركته في أي حدث غنائي جديد، ولكنه مستمر في التواصل مع جمهوره عبر نشر عدد من المقاطع الإيجابية وعدد من النصائح عبر خاصية “ستوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.