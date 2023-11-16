لبلبة ترفع شعار مع فلسطين يوم عيد ميلادها

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت النجمة الكبيرة لبلبة الاحتفال هذا العام بعيد ميلادها الـ 77، وقالت إنها لن تحتفل بعيد ميلادها تضامنّا مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلي أنها ضد كل للمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق شعب فلسطين.

من هي لبلبة

ممثلة ومطربة وفنانة استعراضية مصرية،من مواليد 14 نوفمبر 1946، وبدأت العمل في مجال السينما كطفلة في الخامسة من عمرها وأشتهرت بتقليد المشاهير، ودرست البالية الكلاسيكي، وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل، حصلت علي أكثر من جائزة كأحسن ممثلة أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم (ليلة ساخنة) من إخراج عاطف الطيب سنة 1996.

النجمة الكبيرة لبلبة

و فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان (كل أفريقيا) بكيب تاون جنوب أفريقيا سنة 1996 عن دورها في نفس الفيلم. عملت كطفلة ببطولة 6 أفلام أهمهم (حبيبتي سوسو) من إخراج نيازي مصطفي الذي اكتشفها، وشاركت في أفلام (البيت السعيد) من إخراج حسين صدقي، (أربع بنات وظابط) من إخراج أنور وجدي.

النجمة الكبيرة لبلبة

و استمرت مسيرتها الفنية حتي الآن وقامت ببطولة 85 فيلم أهمها (ليلة ساخنة، جنة الشياطين، عصابة حماده وتوتو، احترس من الخط، معالي الوزير، اسكندرية نيويورك، الآخر، حسن ومرقص)

كما شاركت في وثلاثة أعمال في الدراما التليفزيونية (صاحب السعادة، مأمون وشركاه، الشارع اللي ورانا). كما اشتركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، منها باريس فنسيا، دبي، وغيرها، وأيضًا كعضو لجنة تحكيم في 16 مهرجان من المهرجانات العربية في مصر منها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة السينما الدولي، ومهرجان المركز الكاثوليكي.