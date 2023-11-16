فنان كويتي يعرض الارتباط على هنا الزاهد بعد انفصالها عن أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان الكوميدي الكويتي أحمد النجار، حالة من الجدل، بسبب التعليق الذي كتبه، ردا على الفنانة هنا الزاهد، بعد إعلانها مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد فهمي.

الإعلامية الكويتية مي العيدان، قامت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، بوضع تعليق الفنان الكوميدي، وكتبت: "الفنان الكويتي أحمد النجار يعرض الارتباط على هنا الزاهد بعد إعلانها الانفصال الرسمي من زوجها أحمد فهمي".

أحمد النجار، كان قد علق على منشور الفنانة هنا الزاهد، الخاص بالانفصال، وكتب: "وأنا موجود إن شاء الله".

الفنانة هنا الزاهد ، أعلنت عبر خاصية القصص المصوّرة في صفحتها بموقع "إنستجرام"، عن انفصالها، وكتبت: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".