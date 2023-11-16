هكذا احتفلت أسماء أبو اليزيد بعيد ميلاد خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو يجمعها بخطيبها محمد الخطيب.

ونشرت أسماء الفيديو على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت عليه: "عيد ميلاد سعيد لشريكي وصديقي المفضلة وخطيبي وكل شيء بالنسبة لي".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم لبعض، لايقين على بعض، مبروك يا حلوة الحلوات، ربي يحفظكم".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد تنتظر عرض مسلسلها الجديد "بطن الحوت" ويشاركها فيه مجموعة من النجوم منهم محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.