حمود الخضر يطرح أغنية جديدة "فلسطين بلدي" دعما لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب الكويتي حمود الخضر أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "فلسطين بلدي"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونشر حمود مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "بينما يشهد العالم كله قوة وصلابة الشعب الفلسطيني، كانت هذه الأغنية تحيةً لصمودهم واستلهاماً من أرواحهم التي لم تفقد الأمل رغم الألم. دعوها ترنّ في مسامع العالم: لن نسكت، لن نستسلم، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والحرية والكرامة التي يستحقها، ويعود الحق لأصحاب الحق".

والأغنية من تأليف عجلان ثابت، وألحان حمود الخضر، وتوزيع ومكس وماستر صهيب العوضي، ومن إخراج باسل ناصر.