فن ومشاهير

حمود الخضر يطرح أغنية جديدة "فلسطين بلدي" دعما لأهالي غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب الكويتي حمود الخضر أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "فلسطين بلدي"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونشر حمود مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "بينما يشهد العالم كله قوة وصلابة الشعب الفلسطيني، كانت هذه الأغنية تحيةً لصمودهم واستلهاماً من أرواحهم التي لم تفقد الأمل رغم الألم. دعوها ترنّ في مسامع العالم: لن نسكت، لن نستسلم، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والحرية والكرامة التي يستحقها، ويعود الحق لأصحاب الحق".

والأغنية من تأليف عجلان ثابت، وألحان حمود الخضر، وتوزيع ومكس وماستر صهيب العوضي، ومن إخراج باسل ناصر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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