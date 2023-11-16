"الخائض في أعراض الناس مُفلس يوم القيامة".. لقاء سويدان توجه رسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة لقاء سويدان، رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتبت: "الخائض في أعراض الناس مُفلس يوم القيامة إن صلى وصام وقام واعتمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة ميدو عادل، سيد رجب، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، محمد عنتر ، محمد الشربيني ، يوسف عبيد ، ماهر عبيد ، أشرف عبدالعزيز، محمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، من إنتاج فرقة أنغام الشباب.

https://www.instagram.com/stories/lekaa_swidan/3237258976700806645/?hl=ar