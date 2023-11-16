بالصور- التركية فرح زينب عبدالله تتصدّر بأسوأ اطلالة في افتتاح فيلمها الجديد “بيهتار”

تصدّرت التركية فرح زينب عبدالله وطاقم عمل فيلم “بيهتار” مواقع التواصل مع حضور النجوم العرض الخاص للعمل قبل انطلاقته رسميًا عبر احدى المنصات العالمية.

تقدّم فرح زينب شخصية بيهتار في الفيلم وهي الشخصية الشهيرة التي قدّمتها النجمة التركية “بيرين سات” من خلال مسلسل “العشق الممنوع” بنسخة تركية جديدة ووجوه مختلفة.

حضر العرض الاول للفيلم عدد كبير من الفنانين الاتراك أبرزهم: ياغيز جان كونيالي، بيلين أكيل وأنيل التان، ارتان صابان، بوراك يوروك مع حبيبته توانا، ياسمين الين، هليلين كانديمير.

خلال حفل الافتتاح، تمّ رصد مصالحة كل من المتخاصمتَين فرح زينب عبدالله وهاندا اتيزي ضمن أجواء فيها مودّة لافتة.

تعرّضت فرح لانتقادات واسعة بعد وصف اطلالتها في الحدث المذكور بأسوأ اطلالة حيث بلغ قيمة الزي ١٢٤ الف ليرة تركية.

فيلم “بيهتار” أصبح متوفرًا للمشاهدة على منصة Amazon Prime داخل تركيا وفي الشرق الاوسط. وهناك معلومات عن تسرّب الفيلم على مواقع تركية.