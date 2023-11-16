رومي القحطاني بفستان جريء يظهر قوامها الساحر في مسابقة ملكة جمال الكوكب-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عدة منشورات احتوت صوراً من إطلالات مختلفة لها في مسابقة ملكة جمال الكوكب 2023 كان آخرها منذ ساعة تقريباً.

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واستعرضت رومي جمالها بفستان قصير لونه رمادي بلا كمّين الأمر الذي أثار استغراب البعض بسبب قصر الفستان، وفي منشور آخر ارتدت فستاناً آخر لونه أزرق وجاء ماكياجها ناعماً وملائماً.

من ناحية أخرى شاركت ملكة جمال السعودية عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر مشاركتها في حفل مسابقة ملكة جمال الكوكب لعام 2023، وهي تتجه إلى المسرح وحيّت الحضور معربة عن سعادتها بالمشاركة في الحفل.

