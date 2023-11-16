إبن هند القحطاني بين أحضان خطيبته كايلي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ معاذ إبن الناشطة هند القحطاني وهو ينام في أحضان خطيبته كايلي، اذ دائما ما يظهران حبهما لبعضهما أمام الجمهور، وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.



على صعيد آخر كان قد انتشر مؤخرا صورة لـ كايلي خطيبة معاذ إبن هند القحطاني، تظهر وهي تركع امامه وتربط شريط حذائه، ولاقت هذه الصورة ضجة كبيرة اذ انتقدها البعض بالقول: "عشان الفلوس تصير شغاله عند رجوله"، "ماعندها مشكله لو تربط على قلبه بعد تبي فلوسه".