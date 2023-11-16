مشهد غير مألوف .. زينة مكي في زيارة رومانسية للمستشفى

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي فيديو من المستشفى يظهرها وهي تعزف على البيانو، وأوردت تعليقاً: "أحول زياراتي إلى المستشفى إلى لحظات رومانسية".



زينة التي خضعت في السابق لعملية جراحية في العمود الفقري تمر بوضع صحي حالياً يخص الموضوع نفسه، يلزمها التوجه إلى المستشفى مرات عديدة.

وكانت قد علقت زينة على إثارتها لقلق المتابعين من خلال نشر صور شعاعية لظهرها كاتبةً:"من أسبوع أو أكثر نزّلت صور بالمستشفى وصور شعاعية لعمودي الفقري... وشعرت بالمسؤولية من ورا كمية الرسائل يللي وصلتني، أغلبيتها من أهل خايفين على أولادهم لأنن عملوا نفس عمليتي وصاروا خايفين من نتائج العملية. أنا بعتذر لأنه ما كان الوقت مناسب لأشرح شو صار، وحتى هلأ مش حاسة إنو الوقت مناسب. ولكن تذكروا إنو كل حالة بتختلف عن التانية... ويللي صار معي مش ضروري يصير مع غيري، وإن شاء الله رح إشرح كل شي قريباً".

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