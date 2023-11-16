جو بو عيد يعبر عن محبته لـ مايا دياب ناشراً صورة جمعته بها في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج اللبناني جو بو عيد صورة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدا فيها محتضناً الفنانة اللبنانية مايا دياب وذلك من حفل عيد ميلادها الذي أقامته بعيداً عن الأضواء وحرصت على عدم مشاركة صور منه وذلك احتراماً منها لما يحدث في غـ زة.



وبدت مايا وقد ارتدت فستاناً فضياً لمّاعاً ضيقاً قصيراً أنيقاً وبسيطاً في الوقت نفسه واعتمدت منت الناحية الجمالية رفع شعرها الطويل إلى الأعلى وتطبيق ماكياج مناسب.

وعلق بو عيد على الصورة كاتباً :"عيد ميلاد سعيد لشخص جميل من الداخل إلى الخارج....دمت متألقة وتنشرين الإيجابية في كل مكان..أحبك"، وعلقت مايا على المنشور فكتبت :"أحبك" برفقة رموز تعبيرية لقلوب حمراْ.

