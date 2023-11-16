إبنة نيمار بصورة تخطف القلوب .. رضيعة بهيئة لاعبة كرة قدم

ميرنا وليد - بيروت - نشر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنضم حديثا لصفوف نادي الهلال السعودي، صورة جديدة لمولودته الرضيعة وإسمها "مافي".

وارتدت مافي ملابس منتخب كرة القدم البرازيلي، وبين يديها كرة القدم، لتبدو رضيع على هيأة لاعبة كرة قدم.

وكتب نيمار تعليقاً:"اليوم هناك مباراة للبرازيل ونحن هنا مستعدون للتشجيع." وأردف نيمار كلمة تردف إلى تشجيع البرازيل.

وكان قد رزق اللاعب البرازيلي نيمار بمولودته يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأعلنت حينها زوجة اللاعب برونا بيانكاردي عن خبر ولادتها لابنتها بكلمات مؤثرة حيث كتبت :"وصلت "مافي" لتكمل حياتنا، مرحبا ابنتي""

ولدى نيمار ابن هو ديفيد لوكا من زوجته الأولى كارولين دانتاس وولد عام 2011.

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