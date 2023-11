GRAMMY 2023|الموسيقى الأفريقية للمرة الأولى في النسخة الـ 66

ياسر رشاد - القاهرة - ضمت قائمة ترشيحات جوائز GRAMMY 2024 فئة موسيقية جديدة في دورتها الـ 66 بجانب الفئات العالمية الاخرى كالموسيقى البديلة والروك R&B وغيرها.

وجاءت الفئة الجديدة بالبحث عن أفضل أداء موسيقي أفريقي ، والتي ضمت الآتي:

أفضل أداء موسيقي أفريقي

Amapiano

City Boys

UNAVAILABLE

Rush

Water

GRAMMY 2024| فئات موسيقية جديدة في 2024

وتضمن قائمة ترشيحات GRAMMY 2024، كالآتي:

تسجيل العام

Worship: جون باتيست

Not Strong Enough: بويغينيوس

Flowers: مايلي سايرس

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

On My Mama: فيكتوريا مونيت

Vampire: أوليفيا رودريغو

Anti-Hero: تايلور سويفت

Kill Bill: إس زد إيه (SZA)

ألبوم العام

World Music Radio: جون باتيست

The Record: بويغينيوس

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd: لانا ديل ري

The Age of Pleasure: جانيل موناي

Guts: أوليفيا رودريغو

Midnights: تايلور سويفت

SOS: إس زد إيه (SZA)

أغنية العام

A&W: جاك أنتونوف، لانا ديل ري، وسام ديو

Anti-Hero: جاك أنتونوف، وتايلور سويفت

Butterfly: جون باتيست، ودان ويلسون

Dance the Night: كارولين أيلين، دوا ليبا، مارك رونسون، وآندرو وايت

Flowers: مايلي سايرس، غريغوري ألداي هاين، ومايكل بولاك

Kill Bill: روب بيسيل، كارتر لانغ، وسولانا روي

Vampire: دانييل نيغرو، وأوليفيا رودريغو

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

أفضل فنان جديد

غريسي أبرامز

فريد أغين

آيس سبايس

جيلي رول

كوكو جونز

نواه كاهان

فيكتوريا مونيت

ذا وور آند تريتي