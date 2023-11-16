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فاجأت هند القحطاني، مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، صديقتها غيداء اللبنانية بهدية غير متوقعة أثناء زيارتهما للجنوب.
وظهرت هند في الفيديو وهي تحمل ماعزًا بين يديها لتقديمها كهدية لغيداء اللبنانية، مرحبةً بقدومها إلى الجنوب.
تبادلت الفتاتان الضحكات، وقالت ندى لغيداء أنه لا يوجد أطعمة مثل السوشي أو البيتزا في الجنوب، وأنهم سيستمتعون بتناول لحم الماعز في وجبة العشاء. لكن غيداء ردت بحزن ونصحتها بعدم القيام بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء زيارتها للجنوب.. شاهد ندى القحطاني تهدي غيداء اللبنانية هدية غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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