شائعات جديدة عن تقديم بيدرو باسكال شخصية ريد ريتشاردز الشهيرة

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر مؤخرا شائعات جديدة حول انضمام الممثل العالمى بيدرو باسكال إلى عالم مارفل السينمائى من خلال النسخة الجديدة من فيلم Fantastic Four، حيث يجرى بطل Mandalorian وThe Last Of Us محادثات مع مارفل للعب دور ريد ريتشاردز، المعروف أيضًا باسم Mr. Fantastic، في فيلم مقتبس قادم عن Fantastic Four.



وفقًا لمصادر Deadline Hollywood فإن الممثل التشيلي الأمريكي لم تعلن الشركة عن موقفه بعد، لكن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من المعلومات حول الفيلم، بما في ذلك حبكته وطاقم الممثلين.

إذا حصل بيدرو باسكال على هذا الدور، فسيكون الممثل الثالث الذي يلعب دور ريد ريتشاردز رسميًا، بعد إيوان جروفود ومايلز تيلر، وقام الممثل أليكس هايد وايت بلعب الشخصية بشكل خاص في فيلم Fantastic Four عام 1994، على الرغم من أن هذا الفيلم لم يتم إصداره.

ومن المقرر أن يتولى مات شاكمان، الذى أدار سلسلة مارفل الشهيرة WandaVision لـ Disney+، إخراج فيلم Fantastic Four القادم، والذي من المقرر إصداره في مايو 2025.