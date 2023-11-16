شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل وآية سليم تحكيان مشاكلهما النفسية بسبب الأهل فى "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ياسمين (آية سليم) الحديث عن مشاكلها النفسية، ومعاناتها مع أهلها خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" الحلقة 24، وقيامها بالسرقة وهى صغيرة من زملائها، لأنها تريد أن يشعر بها أى أحد، كما حكت ياسمين أنها تشعر بالوحدة دائما حتى بجوار أسرتها، وأنهم لا يرونها.

وتحدثت سامية (ثراء جبيل) بعدها عن أسرتها ومعاناتها معهم، وعن علاقتها بهند ابنة خالتها وزوجة شقيقها، وكيف كانت تتلقى الضرب على يد شقيقها وحدها، وكيف أن هند أخذت مكانها، ولم يعد أحد يراها، حتى فى اللعب وقت أن كانت صغيرة، مشيرة إلى أنها لم تعد تريد الاختفاء أكثر من ذلك، أو الضرب على يد شقيقها.



مسلسل ورق التوت الحلقة 24

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.