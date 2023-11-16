فارس كرم في جولة فنيّة جديدة… وهذه القارة هي وجهته المقبلة

يلتقي فارس كرم، الجالية العربية في حفلَين فنيَين قريبًا وذلك بعدما تداول جمهور الفنان اللبناني الملصق الدعائي الخاص بجولته الفنيّة المقبلة في أستراليا التي يزورها هذا الشهر، حيث يحيي حفلتَين يلتقي فيها جمهوره اللبناني والعربي، الأولى يوم السبت الواقع في ٢٥ من تشرين الثاني/ نوفمبر، والثانية يوم السبت الواقع في ٢ كانون الاول/ديسمبر القادم.

وكان “كرم” قد تألّق خلال الموسم الصيفي في سلسلة حفلات ناجحة في لبنان متنقّلاً بين مختلف الأراضي اللبنانية، من شمالها حتى جنوبها، فضلاً عن حفلات عديدة في الدول العربية والدول الأوروبية، كما أحيا عددًا من مناسبات الأعراس.

الجدير ذكره أن فارس كرم كان قد أطلق خلال موسم الصيف الفائت ميني ألبوم ضم باقة من الاغنيات باللهجة اللبنانية.