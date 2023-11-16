هاري ستايلز بلوك جديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي هاري ستايلز صورة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تظهره بلوك جديد، اذ انه قام بقص شعره، وقد انقسمت الاراء بين المتابعين، فاعتبر البعض انه بدا أكثر وسامة بشعر قصير، فيما آخرون عارضوا ذلك.



وكان تم اختيار هاري ستايلز كأغنى نجم شاب تحت سن 30 عاماً في المملكة المتحدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتقدر ثروته بـ175 مليون جنيه إسترليني.

وكسر المغني، البالغ من العمر 29 عاماً، حاجز ال 150 مليون جنيه إسترليني لأول مرة عام 2023، عبر جمع المبلغ بعد جني المكافآت من عامين من التجول حول العالم في حملته الترويجية "love on tour"، والتي حققت إيرادات بلغت 508 ملايين جنيه إسترليني.