الإعلامية السعودية سارة مراد تتألق في حفل خطوبتها وهذا سعيد الحظ-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - غيّرت الإعلامية السعودية ومقدمة برنامج سعودي آيدول رأيها في الزواج واختارت الارتباط بمن اختاره قلبها، علماً أنها كانت متوزوجة ولديها إبنة.

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وقد احتفلت سارة بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الإعلامي والفني وشاركت صورة لها من حفل خطوبتها الذي جرى قبل أيام وعلقت :الحمد لله".

واليوم نشرت سارة صوراً جديدة من إطلالتها الناعمة والأنيقة التي جعلتها تبدو أشبه بالأميرات اذ اختارت فستانا أبيض مشكوفاً عند الكتفين ولكن جاءت قطعة قماش من الشيفون لتلف كتفها الأيمن كما تميز بأنه بسيط ولكنه أنيق ووضعت مجوهرات ناعمة عبارة عن عقد وسوار وقرطين وخاتم أما بالنسبة لشعرها فتركته منسدلاً وجاءت تسريحته طبيعية وطبقت ماكياجاً ناعماً للعينين وأحمر شفاء بلون فاتح لمّاع.

وكشفت سارة اسم خطيبها خلال دردشة مع متابعيها عبر خاصية "القصة" في موقع للتواصل الاجتماعي إذ قالت إن اسمه هشام الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى البحث عنه في السوشيال ميديا ليكتشفوا أن اسمه الكامل هو هشام الجمان، ورداً على سؤال عن سبب تغيير رأيها في الزواج أجابت بأن خطيبها غير لها رأيها وهما في العمر نفسه وأنهما تعرفا على بعضهما عن طريق صديق مشترك عندما كانا في عشاء بشكل رسمي.

ويعتبر هذا الارتباط الثاني لسارة التي أنجبت ابنتها ملك من زواجها الأول وعادة ما تظهر في صور و فيديوهات والدتها عبر السوشيال ميديا.