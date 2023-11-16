بالفيديو- أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد خطيبها على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلاد خطيبها، برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن حبها له بكلمات وجمل رومانسية، وتمنت له السعادة.



وشاركت أسماء مع متابعيها، مقطع فيديو جمعت فيه الكثير من الصور برفقة خطيبها، وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا شريكي، وصديقي المفضل، وخطيبي، وكل شيء بالنسبة لي ..كل سنة وانت حبيبي".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد، تنتظر عرض مسلسلها الجديد "بطن الحوت"، الذي يشارك فيه عدد كبير من الممثلين، ومنهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير وغامض، وهو من تأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.

