رامي صبري وتامر عاشور وآدم نجوم"ليلة الدموع" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام التاسعة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع".

ضمن حفلات موسم الرياض، الذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويٌقدم النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي أشتهروا بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "ليلة الدموع" على " MBCمصر" الخميس 16 نوفمبر 2023 الساعة 9:00 مساءً.