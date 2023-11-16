فن ومشاهير

رامي صبري وتامر عاشور وآدم نجوم"ليلة الدموع" على "MBC مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام التاسعة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع".

ضمن حفلات موسم الرياض، الذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بمدينة الرياض بالمملكة العربية .

ويٌقدم النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي أشتهروا بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "ليلة الدموع" على " MBCمصر" الخميس 16 نوفمبر 2023 الساعة 9:00 مساءً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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