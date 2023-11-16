الممثل العالمي رامي يوسف يتبرع بأرباح جولته في أمريكا وأوروبا لصالح أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، عن تبرعه بكامل أرباح جولته الكوميدية في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر "رامي"، ملصق أوضح خلاله عن تبرعه بكامل أرباح جولة الـ "ستاند أب كوميدي" خاصته في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح أهل غزة، وعلق: "100% من أرباح جولتي رامي يوسف.. أحاسيس أكتر سنتبرع بها لمنظمة أنيرا كنوع من أنواع الإغاثة الإنسانية".

كما أعلن عن عدد من جولاته الكوميدية بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية التي سيتبرع خلالها بعائدات أرباحها بالكامل وهم يوم 3 نوفمبر في فيلادلفيا، ونيويورك يومي 1 و2 ديسمبر، وواشنطن يوم 3 ديسمبر، وبروكلين يوم 8 ديسمبر، والهامبرا يوم 10 يناير، وأوسلو يوم 11 يناير، وكوبنهاجن يوم 12 يناير، وبرلين يوم 15 يناير، وكالجاري يومي 19 و20 يناير، وأخيرًا سان فرانسيسكو يوم 2 فبراير2024.

ولاقى الخبر إعجاب وإشادة العديد من متابعيه منهم عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد"، وعلقت: "أسطورة". كما أعادت الممثلة الأمريكية مي قلماوي نشر بوست التبرع عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" والتي شاركته بطولة مسلسله الكوميدي "Ramy".

وكان رامي يوسف من ضمن أسماء نجوم هوليوود الذين وقعوا مؤخرًا على عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وشارك رامي يوسف مؤخرًا بفيلم الرومانسية والخيال العلمي "Poor Things" بطولة الممثلة الأمريكية إيما ستون وعرض لأول مرة بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالفعاليات، ومن المقرر بدء عرض الفيلم تجاريًا مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن، رامي يوسف يشارك بالأداء الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة "Wish" والمقرر بدء عرضه يوم 22 نوفمبر الجاري.