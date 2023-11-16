كيف تفاعل الجمهور مع قصة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، خلال الساعات الماضية، تفاعلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد زواج دام بينهما لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا الزاهد، خبر الانفصال رسميا عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وجاءت تعليقات الجمهور على قصة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، كالتالي: "الله يسعدهم كانوا يحبون بعضهم خاصة هنا كانت بتموت فيه" ، "زواج الممثلين معروف من أيام الأبيض والأسود لا يستمر" ، "كل شيء قسمة ونصيب" ، "كله من مرات أخوه" ، "هي كانت منفصلة لكن مقلتش لحد ما المسلسل بتاع أحمد ينجح" ، "يا خسارة كانوا حلوين مع بعض بس يلا نصيب".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "أنا مش مصدقة والله.. هنا متستاهلش والله، الله يكتب لهم الخير لأحمد وهنا بحبهم الإتنين والله" ، "كنت فاكراهم سعداء مع بعض " ، "واضح أنه السبب الأولاد ظاهر أنه أحمد ما بيجيب أولاد وكل زيجاته لم ينجب منهم" ، "والله زعلت عليهم" ، "كانوا كتير حلوين مع بعض" ، "حقيقي زعلت".

يذكر أن، الفترة الماضية شهدت خروج شائعة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد أكثر من مرة، وذلك قبل وبعد طرح فيلمهما "مستر إكس" الذي يعد آخر عمل جمع بينهما.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد أنور، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: إلهام شاهين، أكرم حسني، مجدي عبدالغني، إبراهيم فايق، عمرو يوسف، ريم مصطفى، أمير شاهين، ومي عمر، إخراج أحمد عبدالوهاب.