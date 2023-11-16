شكرا لقرائتكم خبر عن "الكأس الأخيرة" لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية على الطليعة .. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية " الكأس الأخيرة" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك يوم الأحد 19 نوفمبر الجارى ولمدة خمسة أيام ، لينتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .

عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، وذلك اعتبارا من الأحد ١٩ نوفمبر ولمدة ٥ أيام على قاعة زكي طليمات في تمام الثامنة مساء .

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .