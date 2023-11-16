شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى منصور يحكى عن وحدته وكيف تربى فى الشارع بالحلقة 24 من ورق التوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث منير (مصطفى منصور) عن ترك والده له ولوالدته بعد ولادته، فضلا عن وفاة والدته بعدها، خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل "ورق التوت"، وكيف استمر فى التنقل بين أهل الحى الذى يسكنه للعطف عليه لأنه يتيم، ودخل السجن وهو صغير، وتنكر الجميع منه، بعد أن دافع عنهم.

كما تحدث كيف أن صاحب الورشة التي يعمل بها سبب دخوله السجن، وفي السجن بدأت معاناة جديدة له، إذ حاول هناك أحد المجرمين ضربه والاعتداء عليه، ليرد له ضربته بأقوى منها، مشيرا إلى أن نعمة هي من قامت بدفع الفلوس وإخراجه من السجن، كما حكى كيف عاش حياته بنفسه بعيدا عن كل ما يتعلق بالقلب، حتى أحب ياسمين (آية سليم)، مشيرا إلى أنه أخذ على دماغه من تلك العلاقة، حتى أصبح موجوعا بسبب ما مر به من خذلان ووحدة، وفي نهاية الحلقة قام سليم (محمد ناصر) للحديث هو الآخر عن قصته، لتنتهي الحلقة على ذلك.



مسلسل ورق التوت الحلقة 24

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.