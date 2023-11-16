ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية مها أحمد رسالة قاسية لمتابعيها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال ظهورها في بث مباشر بمشاركة هادي خفاجة وشقيقه فادي.

ولم تستطع مها أن تخفي انفعالها بعد تلقيها انتقادات كثيرة واصفة اللواتي انتقدنها بأنهن "خدامات" أو عاملات منزليات، وقالت: يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة"، وتسبب كلامها هذا بسيل من الشتائم التي توجهت لها فقامت مها بالطلب من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات.

وانتشر الفيديو الذي أهانت فيه مها المتابعين بشكل كبير الأمر الذي شكل موجة غضب كبيرة ضدها.

كانت هذه تفاصيل خبر مها أحمد تشتم متابعيها على أحد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.