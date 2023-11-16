3 جوائز كبيرة يحصدها ألبوم موسيقي مستوحى من صرصور

ميرنا وليد - بيروت - ربح الفنان الأسترالي من أصل غاني، جينيسيس أويسو، 3 جوائز كبيرة، وذلك في حفل توزيع جوائز آريا (ARIA) السنوي السابع والثلاثين الذي أقيم في أستراليا، أمس الأربعاء.



وحقق أويسو هذا الفوز الكبير بألبوم كتبه عن الحياة المعذَّبة للصرصور، الأمر الذي اثار الكثير من الجدل.

وحصد ألبوم "ستراغلر" جائزة أفضل إصدار مستقل، وجائزة أفضل إصدار هيب هوب، إضافة إلى جائزة ألبوم العام.

وشكر جينيسيس أعضاء فريقه على فوز ألبومه الثاني بعدة جوائز، وأشاد بهم لثقتهم به في رؤية أفكاره الموسيقية الغريبة.

وقال جينيسيس: "لو أنني أخبرت أي فريق آخر عن فكرة الصرصور، لما ساهموا فيه أو دعموه بالتأكيد. أنا سعيد بوجودهم معي".

وشرح جينيسيس عن موضوع الألبوم، وقال إنه يدور حول موضوع الإنسانية ومثابرتها العنيدة للبقاء كل يوم، وتجاوز الوجود القمعي، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.