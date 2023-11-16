ميرنا وليد - بيروت - تقدمت ملكة جمال أميركا السابقة من أصل لبناني ريما فقيه بالتهنئة لزوجها المنتج الللبناني العالمي وسيم صليبي بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وشاركت ريما صورة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت فيها مرتدية كروب توب حمراء قصيرة وتنورة من اللون نفسه وزوجها في مواجهتها وقد وضع كفيه على خصرها مرتيدا طقماً منال الجينز وأرفقتها برسالة معايدة مليئة بالحب جاء فيها :"الله يحميك يا قلبي يا جوزي أنا بموت بصوتك بقلبك الكبير بحبك لإلي وكتير كتير كتير أكتر، عيد ميلاد سعيد يا كل شي بحياتي، أنا مهووسة فيك وأكتر كل سنة أكتر وأكتر".

كانت هذه تفاصيل خبر ريما فقيه بإطلالة ساحرة مع زوجها وهكذا عبرت عن حبها له بعيد ميلاده-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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