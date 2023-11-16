سيريناي ساريكايا بإطلالة كاجوال وتركب دراجة هوائية -بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة التركية سيريناي ساريكايا عدداً من الصور ظهرت فيها وقد رفعت شعرها بشكل فوضوي ولم تضع إلا القليل من الماكياج وارتدت توب بيضاء بقبة عالية وكمين طويلين لكنها من قماش ليس سميكاً الأمر الذي جعل واضحاً للعيان لون حمّالة الصدر السوداء تحتها.

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ونسقت سيريناي سروالاً من الجينز الكحلي وقد جاءت أطرافه من أخر الثدم مطوية وربما هي موضة جديدة كما انتعلت حذاء رياضياً.

وبدت النجمة التركية في إحدى الصور وهي راكبة دراجة هوائية دون أن تكون تقودها وبدت إلى جانبها عدد آخر من الدراجات التي كانت مركونة إلى الرصيف وأرفقت الصور بتعليق جاء فيه :"من ميلانو مع كل الحب".

إشارة إلى أن وسائل إعلام تركية كشفت مؤخراً ان النجمة سيريناي ساريكايا بعلاقة عاطفية مع المغني التركي مارت ديمير ، الذي كان مرتبطا سابقا بالممثلة سيراي كايا.