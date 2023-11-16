قصور الثقافة تطلق ورشة لتعليم فنون السينما بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت بقصر ثقافة مطروح ورشة لتعليم فنون السينما، تستمر حتى 17 نوفمبر الحالى، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى.

الورشة تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية وبالتعاون مع فرع ثقافة مطروح، وتضمن اليوم الأول محاضرة للمخرج عصام حلمى عن مفهوم التذوق السينمائى تناول فيها التعريف بمفهوم الفن بشكل عام، ثم تطرق إلى تاريخ نشأة السينما ودخول الآلة السينمائية لمصر فى نهاية القرن التاسع عشر. وأشار «حلمى» إلى عناصر الفيلم السينمائى بداية من الفكرة وتطورها عبر عناصر صناعة العمل.

وقدم المونتير حسام المحفوظى محاضرة عن التعريف بالمونتاج السينما وما هى اللقطة وما هو المشهد وشرح كيفية ترتيب المشاهد وإتقان المونتير فى ترتيب المشاهد وضبط الإيقاع السينمائى للعمل.

كما عقدت محاضرة فى اليوم الثانى تناول فيها عصام حلمى اختراع آلة السينما وتطورها وما هو السيناريو السينمائى، وطريقة كتابة السيناريو والحوار وكيفية تحويل الرواية إلى سيناريو سينمائى وكيفية قراءة السيناريو مع عرض نماذج من الأفلام.

وشهد اليوم الثالث محاضرة أخرى تحدث بها «حلمى» عن مفهوم التذوق السينمائى وتطبيق هذا المفهوم على عناصر فيلم «زوجة رجل مهم».

وفى سياق آخر شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدى، وضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، مجموعة من الورش الفنية احتفالاً بأعياد الطفولة، منها ورشة للنول بقصر ثقافة مطروح نفذتها الفنانة منى شاكر بالمدرسة التجريبية بمطروح، وقامت خلالها بشرح طريقة شد النول وتجهيزه.

بينما أقامت الفنانة شيماء الواعى ورشة فنية بمدرسة الإعدادية بنات ضمن سلسلة ورشة لعمل مجسم لبجعة باستخدام الورق المقوى وقصاصات الصوف، وأقام بيت ثقافة سيوة ورشة فنية للرسم الحر، بإشراف مدير البيت ماهر مسلم، عبر فيها الأطفال عن مظاهر الاحتفالات بأعياد الطفولة.