محمد عثمان حسن يكشف عن وجود موسم جديد لفيلم “شمس المعارف”

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد عثمان حسن، عن وجود موسم جديد لفيلم “شمس المعارف”، والذي عرض منذ عامين، لافتًا الى ان الجزء الجديد سيتناول قضايا جديدة حول السوشيال ميديا .

واشار محمد عثمان حسن في بيان صحفي، ان العمل قد انطلق تحضيراته الاولية من حيث الوقوف على القصة والابطال المشاركين فيه مؤخرًا، على ان ينطلق تصويره في غضون اسابيع قليلة، ليعرض في مطلع عام 2024 .

تدور أحداث الفيلم حول رحلة «حسام»، الذي يؤدي دوره براء عالم، الذي يجسد شخصية شاب يدرس بالمرحلة الثانوية، ثم يصبح مهتماً بإنتاج الفيديوهات، ويتزايد ذلك الاهتمام تزامناً مع التأثير الاجتماعي الكبير الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي. تم عرض الفيلم في دور السينما السعودية خلال عيد الأضحى.

الفيلم من تأليف صهيب قدس، وفارس قدس، وهاني قدور. ويضم طاقم الممثلين كلا من صهيب قدس، وبراء عالم، وإسماعيل الحسن، وأحمد صدام، ونواف الشبيلي، وإياد أيمن كيفي.