أحمد داوود يجسد شخصية طبيب بمسلسله "زينهم"

ياسر رشاد - القاهرة - لفت الفنان أحمد داوود أنظار الجمهور باكتسابه وزن زائد، وذلك خلال تصوير مسلسله الجديد "زينهم" والذي يقوم فيه بشخصية طبيب شرعي في مشرحه يتعرض لعدة قضايا يدعى زينهم.

تفاصيل مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

الفنان أحمد داوود

ويعرض لأحمد داوود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

الفنان أحمد داوود

كما بدأ أحمد داوود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري.