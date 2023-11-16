العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن" في افتتاح عروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن" (2023) للمخرج ياسر الياسري في حفل افتتاح عروض الدورة الثالثة للمهرجان.

الفيلم مقتبس عن رواية الفانتازيا الأكثر مبيعًا للكاتب السعودي إبراهيم عباس، وتتميز قصته بنسيج يمزج بين عناصر الخيال المستمدة من الفلكلور العربي والمواضيع المعاصرة، فيقدم من خلالها حبكة ساحرة ستأسر الجماهير الإقليمية والدولية. ويُعد فيلم "حوجن" وليد التعاون بين عدد من الأطراف التي تساهم في تطوير السينما السعودية.

وسيتم تقديم الفيلم بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين، وهم: نور الخضراء، براء عالم، نايف الظفيري، العنود سعود، محسن منصور وشيماء الطيب.

تدور أحداث فيلم "حوجن" حول قصة جني لطيف يعيش في مدينة جدة، وفي أحد الأيام يكتشف حقيقة نسبه الملكي، فتبدأ رحلة حوجن (براء عالم) لاستعادة حقه الشرعي بينما يحارب قوى الشر في سبيل الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر.

وخلال مغامرته، يتعرف على طالبة الطب الشابة سوسن (نور الخضراء)، فتنشأ بينهما علاقة رومانسية غير متوقعة.

يُعد "حوجن" ثمرة تعاون وأحد أكبر المشاريع التي أنجزت في إطار شراكة إنتاج بارزة تم إطلاقها في عام 2018، وتجمع بين "إيمج نيشن أبو ظبي" و"إم بي سي ستوديوز" إحدى شركات "مجموعة إم بي سي" و"فوكس ستوديوز"؛ وهي ثلاثة من أهم الجهات المعنية بقطاع المحتوى والترفيه في المنطقة.

وبهذه المناسبة، علق مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أنطوان خليفة: " يسعدنا افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالعرض العالمي الأول للفيلم المترقب "حوجن " وهو حدث بالغ الأهمية، فالفيلم يتميز بكونه ثمرة تعاون مجموعة من الاستوديوهات الكبرى، كما أنه مقتبس عن رواية ناجحة ويجمع عدد من الممثلين السعوديين في قصة مبتكرة ستأسر جمهورنا بلا شك، ومن خلاله ستثبت السينما السعودية قدرتها على جذب المواهب من جميع انحاء الوطن العربي على المستويين الإنتاجي والفني. كما يُعد اختيار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعرض هذا الفيلم تكريمًا للسينما السعودية والمواهب العربية، إلى جانب تسليطه الضوء على التقدّم الملحوظ الذي تشهده المملكة في مجال صناعة السينما ".

ومن جانبه، قال مخرج فيلم "حوجن" ياسر الياسري: " قدمت قصة حوجن رواية ملحمية تجمع بين الرومانسية والمغامرة والثقافة، مما جعلها تلقى صدى لدى الملايين في المملكة العربية السعودية وخارجها، وإن صناعة فيلم مقتبس من هذه الرواية المشوقة يعد رحلة استثنائية وإنجازًا بارزًا يُحسب لصناعة السينما في المنطقة. كما يعد اختيار الفيلم ليكون أول الأفلام التي ستعرض في افتتاح المهرجان لهذا العام أمراً بالغ الأهمية، حيث يقام المهرجان في جدة – المدينة التي بدأت قصة حوجن فيها ولعبت دورًا محوريًا في مسار أحداثها. ويُعد عرض فيلم "حوجن" تكريمًا لرحلته ولثقافة جدة المفعمة بالحياة وتاريخها العريق التي ألهمتنا بشكل كبير. نحن فخورون للغاية بما صنعناه معًا، وننتظر بفارغ الصبر تفاعل الجمهور عند مشاهدته على الشاشة الكبيرة ".

تفاصيل فيلم حوجن

والجدير بالذكر أن ياسر الياسري مخرج سينمائي عراقي، حصد أول فيلم روائي طويل له "شباب شياب" (2018) على تقييمات مذهلة من الجماهير ونقاد السينما، وقد كان عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، ومن ثم،شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى .وفي عام 2019، أخرج الياسري فيلمه الثاني، " 122 "، الذي تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة.

فيلم "حوجن" من كتابة: ياسر الياسري وإبراهيم عباس وسارة طيبة وحسام الحلوة، ومن إنتاج: ماجد الأنصاري (زنزانة) وسعد البطيلي (كرز). وتم إنتاج الفيلم من قِبل ياسر الياسري عبر شركته للإنتاج "أكس برودكشنز" ونشر الرواية عبر دار "يتخيلون للنشر والتوزيع" التي أسسها: ياسر بهجت و إبراهيم عباس.