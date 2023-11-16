شكرا لقرائتكم خبر عن 42 عاما من عرض "موعد على العشاء" لمحمد خان.. فكرة الفيلم من الجرائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الخميس، 42 عاما على فيلم موعد على العشاء، حيث عرض فى 16 نوفمبر 1981، والفيلم من بطولة سعاد حسنى وحسين فهمى وأحمد زكى و زوزو ماضى و رجاء الجداوى و تأليف و إخراج محمد خان و سيناريو و حوار بشير الديك.

فيلم موعد على العشاء فكرة محمد خان وشارك فى سيناريو وحوار الفيلم بشير الديك، وذكر فى أحد أحاديثه أن فكرة الفيلم من البداية هو قراءة محمد خان خبر فى إحدى الجرائد اللبنانية لحادثة قتل سيدة لزوجها بالسم والقبض عليها ومن هنا جاءت الفكرة وشارك فى تنفيذه بشير الديك.

تدور أحداث الفيلم حول نوال "سعاد حسنى" متزوجة من عزت "حسين فهمى" رجل الأعمال الذى لا يشعر بها وكل حياته مكرسة لعمله ولا يتذكر زوجته إلا وقت ممارسة الحياة الزوجية، أو عند شعوره بالجوع، فيسرع لتناول الطعام الذى يحبه من يديها ولا يبادلها العواطف والمشاعر لإحساسه بامتلاكها والسيطرة على مقاليد حياتها، فهى كائن أقل منه فى الفكر والعقل ولا دور لها سوى إمتاعه، ولا حق لها فى الشكوى أو التبرم من تصرفاته، كما أنه ليس مطالبا بأن يظهر مشاعره لها، أو يسمعها الكلمات العاطفية التى كان يغرقها بها فى فترة الخطوبة.

ويجب عليها أن ترضى بما يتعطف به عليها من بعض الكلمات الآمرة عن الحب، أو الهدايا فى المناسبات التى تذكره هى بها، مما جعلها تضيق بحياتها معه وتطلب الطلاق، وبعد ثورته عليها يطلقها لإحساسه أنها حتما ستعود إليه لكنها تحب شكرى مصفف الشعر صاحب المؤهل العالى فى فن الرسم الذى لا يجد عملا سوى مصفف شعر، لكن عزت يحاول التفريق بينهما فلا يستطيع ويتزوج شكرى من نوال فيجن جنون عزت الذى يصدم شكرى بسيارته ليقتله.