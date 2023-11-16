صفية العمري عن أولادها :"مكنتش أتمنى إن حد منهم يدخل الوسط الفني"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية صفية العمري عن أصعب اللحظات والمواقف التي مرت بها وقالت في تصريحات تلفزيونية:"أصعب حاجة مريت بيها هو موت الأهل موت الأب والأم، هما دول اللي دايمًا مأثرين في حياتي وعاملين حاجة جوايا، في حنين واشتياق ودعوات كانت حلوة هي دي الحالة، في غربة الأولاد وبعوض ده في أولادي وأنا اتولد من بطن أمي أم، وبمارس أمومتي بكل المحبة والصداقة والتفاهم إني لازم أستوعب أولادي وأتفاهم معاهم وأعيش معاهم كل حاجة، إوعى تقسى على ابنك".



أما عن دخول أولادها الوسط الفني، فعلقت صفية العمري قائلة: مكنتش أتمنى إن حد منهم يدخل الوسط الفني ويشوفوا الوجع اللي احنا بنتوجعه"، أضافت :"مقولتش لأولادي يدخلوا الوسط الفني، وهما من زمان متربين في أمريكا، وابني فنان بطبعه وكان نفسه يبقى ممثل، لكن اتجاهه في الرسم والجرافيك وده نوع رائع من أنواع الفن، وأنا مبغصبش عليهم في حاجة".

من ناحية أخرى تعود صفية العمري إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات، بعمل جديد وذلك بالجزء الـ 6 من مسلسل "ليالي الحلمية".