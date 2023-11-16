في اليوم العالمي لمرضى السكري.. نيك جوناس يروي معاناته: عائلتي أنقذت حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في اليوم العالمي لمرضى السكري، والذي يصادف في 14 نوفمبر من كل عام، تحدث المغني نيك جوناس، البالغ من العمر 31 عاماً، عن معاناته مع مرض السكري من النوع الأول، وكيف أن عائلته ساعدته على تجاوز المحنة.

ونشر جوناس مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ظهرت فيه والدته، وتحدثا معاً عن إصابته بالسكري، والعلامات المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى التشخيص، وأضاف أيضاً أنه بفضل ملاحظة عائلته لهذه العلامات؛ أصبح يتلقى العلاج الآن.

وتحدث نيك جوناس مع والدته، دينيس جوناس عن رحلته مع المرض، إذ أشارت دينيس إلى أنه تم تشخيص إصابة ابنها بمرض السكري من النوع الأول منذ 18 عاماً، وأعقب نيك ذلك بالقول إنه كان يعاني من “جميع الأعراض”، بما في ذلك العطش الشديد والإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر.

قالت دينيس: “كان نيك نشيطاً جداً عندما كان طفلاً.. لقد كان مليئاً بالحماس، لذا عندما بدأت تظهر عليه هذه العلامات، شعرت بالقلق”. وفي تعليقه، أشار نيك إلى أن عائلته -خاصة والدته- لاحظوا تغيراً به بعد ظهور علامات لم تكن ترافقه من قبل، مما أدى في النهاية إلى تشخيص حالته بالسكري، على الرغم من أن التوعية بمرض السكري وقتها لم تكن كما هي في الوقت الحالي.

كتب نيك جوناس في تعليقه على مقطع الفيديو: “لقد كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لوجود نظام الدعم المذهل هذا من حولي الذي لاحظ هذه العلامات، وساعدني على اتخاذ قرار الخضوع للفحص وأنقذ حياتي في النهاية.. وباعتباري أباً جديداً، فأنا أفهم مدى أهمية الانتباه لهذه العلامات عندما تكبر ابنتي”، في إشارة إلى ابنته مالتي ماري شوبرا جوناس، 21 شهراً، والتي يشاركها مع زوجته بريانكا شوبرا جوناس.

وأضاف جوناس: “هذا العام مع @beyondtype1، نقوم بتوسيع رسالتنا #SeeTheSigns ليس فقط للأفراد الذين يتم تشخيصهم ولكن أيضاً لمن حولهم”.

وتوجّه نجم البوب بالمناشدة للمشاركة في حملة #SeeTheSigns لرفع مستوى الوعي حول هذه الأعراض، التي غالباً ما يتم تجاهلها لمرض السكري من النوع 1 والنوع 2 للمساعدة في إنقاذ الأرواح.

أعلن نيك جوناس سابقاً بشأن تشخيص حالته بمرض السكري، حيث أخبر مجلة PEOPLE في عام 2021 أن الأمر استغرق بعض الوقت للتعود على التعامل مع المرض. قال جوناس سابقاً: “لقد استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة كيفية حساب الكربوهيدرات لجرعة الأنسولين بشكلٍ صحيح، وما هي الأشياء التي قد تؤثر عليَّ بطرق مختلفة”. وأشار إلى أنه بعد 16 عاماً؛ أصبح لديه خبرة جيدة إلى حدٍ ما للتعامل مع الأمر.