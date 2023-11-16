الملك تشارلز يُطلق مشروعاً جديداً بمناسبة عيد ميلاده الـ75

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكمل الملك تشارلز عامه الـ75، وقد استقبل يومه الخاص بالتهاني والأمنيات الطيبة، والاحتفال عشية يوم ميلاده بتجمع عدد كبير من الأفراد الذين بلغوا عامهم الـ75 هذا العام. لكن من جانبه أراد الملك تشارلز أن يكون لهذا اليوم أثره ليس لنفسه فقط، بل للأمة.. أراد أن تكون هناك رسالة قوية تتناقلها أجيال وأجيال لتكون إرثاً أبدياً له.

أطلق الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، 76 عاماً، مشروعاً جديداً سيكون وسيلة لمواجهة ما يسميه “مأساة” هدر الطعام، أُطلق عليه اسم “مشروع التتويج الغذائي”، خلال الزيارة التي قام بها الزوجان الملكيان لمركز توزيع طعام في ديدكوت، شمال غرب لندن.

يسعى هذا المشروع إلى سد الفجوة بين هدر الطعام والاحتياجات الغذائية في جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة، ومساعدة الناس. سيدعم هذا المشروع شبكات الغذاء المماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإعادة استخدام وإعادة توزيع كميات أكبر من فائض الغذاء.

في الأسبوع الماضي، كتب الملك تشارلز مقالاً لمجلة The Big Issue، عن مشروعه وعن أهمية تقليل هدر الطعام من أجل المشردين، حيث كتب: “في كل مرحلة من مراحل عملية إنتاج الغذاء، يتم التخلص للأسف من ملايين الأطنان من الغذاء. وهذا في حد ذاته مأساة. ولكن هناك جزءاً ثانياً لهذه المعادلة، وهو المدى الذي يفقد فيه الكثير من العائلات والأفراد وجبات مغذية بسبب تكاليف المعيشة والضغوط التي تسببت في معاناة الكثيرين في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “إن الحاجة إلى الغذاء هي مشكلة حقيقية وعاجلة مثل هدر الطعام- وإذا أمكن إيجاد طريقة لسد الفجوة بينهما، فإنها ستعالج مشكلتين في واحدة. ولديَّ أمل كبير في أن يجد مشروع الغذاء هذا طرقاً عملية للقيام بذلك– إنقاذ المزيد من فائض الغذاء، وتوزيعه على من هم في أمس الحاجة إليه”.