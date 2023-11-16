فن ومشاهير

برشاقتها المعهودة.. مادونا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة جديدة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة مادونا الجدل بعد ظهورها بإطلالة مثيرة من غرفتها بالفندق خلال جولتها العالمية في باريس.

وفي الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على موقع إنستغرام، أبرزت مادونا جمال جسدها بجمبسوت أسود ضيق بنقشة القطط.

أمّا في اللقطة الثانية، فقد ظهرت مادونا، البالغة من العمر 65 عاماً، وهي ترتدي حمالة صدر فقط بينما كانت تضع مكياجها اللافت. 

وانهالت تعليقات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على صور مادونا المثيرة، مشيدين بحفاظها على جمالها ورشاقتها رغم تقدمها في السن والمشاكل الصحية التي مرت بها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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