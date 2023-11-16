رسالة مؤثرة من ديفيد شويمر لـ ماثيو بيري.. “أتخيلك هناك في مكان ما ترتدي البدلة البيضاء نفسها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى ديفيد شويمر شريكه في بطولة مسلسل Friends ماثيو بيري، بتكريم عاطفي يوم الأربعاء.

وشارك شويمر صورة قديمة مع الممثل الراحل، الذي توفي عن عمر يناهز 54 عامًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

“ماتي، شكرًا لك على عشر سنوات رائعة من الضحك والإبداع”، علق شويمر على الصورة، “لن أنسى أبدًا توقيتك وإلقاءك الكوميدي الذي لا تشوبه شائبة.”

وتابع: “يمكنك أن تأخذ خطًا مستقيمًا من الحوار وتخضعه لإرادتك، مما يؤدي إلى شيء أصلي تمامًا ومضحك بشكل غير متوقع ولا يزال يثير الدهشة…وكان لك أجمل قلب، الذي كنت كريمًا به، وشاركته معنا، حتى نتمكن من تكوين عائلة من ستة غرباء.”

ونظر شويمر إلى “إحدى لحظاته المفضلة” مع شريكه السابق، قائلاً: “إنها تجعلني أبتسم وأحزن في نفس الوقت”.

واختتم قائلا: “أتخيلك هناك، في مكان ما، ترتدي البدلة البيضاء نفسها، ويديك في جيوبك، وتنظر حولك – “هل يمكن أن يكون هناك المزيد من السحب؟”.

وتم العثور على بيري ميتًا في 28 تشرين الأول في حوض الاستحمام الساخن بمنزله في لوس أنجلوس.