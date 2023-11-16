مساعد ويل سميث يفضحه: “رأيته يمارس الجنس مع ممثل آخر”.. فكيف علّق النجم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى ويل سميث بشدة المزاعم التي تفيد بأنه تم القبض عليه ذات مرة وهو يمارس الجنس مع الممثل دوان مارتن، ممثل فيلم The Fresh Prince of Bel-Air، ووصف الاتهام بأنه “كاذب بشكل لا لبس فيه”.

ووجه الأخ بلال، الذي يصف نفسه بأنه المساعد الشخصي السابق للممثل، هذا الاتهام الصادم في مقابلة أصبحت واسعة الانتشار مع شخصية الإنترنت تاشا ك.

ويدعي بلال أنه دخل ذات مرة على نجم Men In Black، البالغ من العمر الآن 55 عامًا، وشارك مارتن في فعل جنسي في غرفة تبديل الملابس الخاصة بمارتن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت زوجة الممثل جادا بينكيت سميث، 52 عامًا، عن انفصالهما سرًا لمدة سبع سنوات.

قال الأخ بلال: “فتحت باب غرفة تبديل الملابس الخاصة بدوان، وعندها رأيت دوان يمارس الجنس الشرجي مع ويل… كانت هناك أريكة وكان ويل منحنيًا على الأريكة وكان دوان يقف خلفه”.

كما قدم أيضًا ادعاءات غير مبهجة حول رجولة سميث، حيث قارن قضيبه بحجم “إصبع القدم الخنصر”.

وأصر متحدث باسم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار على أن القصة “ملفقة بالكامل” في بيان TMZ يوم الثلاثاء، بينما أخبر مصدر المنفذ أن سميث “يفكر في اتخاذ إجراء قانوني”.

إشارة الى أن دوان مارتن، 58 عامًا، كان متزوجًا من الممثلة تيشا كامبل في الفترة من 1996 إلى 2020.