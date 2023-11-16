ميرهان حسين تنضم إلى أحمد العوضي في “حق عرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في بطولة مسلسل “حق عرب” أمام النجم أحمد العوضي، ليكتمل عقد نجوم العمل المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2024، ويعد البطولة المطلقة الأولى للعوضي في موسم رمضان، وأول مشاركة له بدون زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل حق عرب ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن، يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى، ومن المقرر البدء في تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل، بعد التعاقد مع عدد كبير من النجوم منهم الفنانين رياض الخولى ووليد فواز ووفاء عامر ومحمد علاء.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين في الدراما مسلسل “مشوار الونش” مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذي تم عرضه في شهر ديسمبر الماضي، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيري، محمد المغربي.

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً كضيفة شرف في فيلم “اتنين للإيجار” الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وهو بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ناهد السباعي، إيمان السيد، سلوى محمد علي، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم رانيا يوسف، محمد لطفي، ثراء جبيل، ايناس مكي وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.

يذكر أن مسلسل “حق عرب” يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضي في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضي مسلسل “ضرب نار” مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف مكي ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصري، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.