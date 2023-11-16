أصبحا طوله.. أحدث ظهور لـ محمد نور عضو “فريق واما” مع نجليه الشابين الوسيمين

كتب امير فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 11:22 مساءً - شارك الفنان محمد نور جمهوره، بصور له بصحبة أولاده “عمر وعلي” من أمام الكعبة، أثناء تأديته مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

ونشر نور الصور على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام“، وعلق عليها: “ربنا يحفظ أولادنا جميعا وأولاد المسلمين كلهم ويحفظ بلادنا من كل شر”.

محمد نور يؤدي مراسم العمرة مع نجليه

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الفنان محمد نور وأولاده، وعلق الكثير من متابعيه ينصحونه بحذف الصور خشية الحسد.

محمد نور يحتفل بعيد زواجه

وقد حرص الفنان الشاب محمد نور، على الاحتفال بعيد زواجه الـ10 على طريقته الخاصة، حيث نشر فيديو مجمع بعدد من الصور بصحبة زوجته من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق محمد نور قائلا: “أحلى عشر سنوات في حياتي الحمد لله عقبال الـ 100.. شكرا على كل حاجة حلوة.. أغنية حقيقي معبرة.. عيد زواج سعيد حبيبتي هبة”.

وأضاف نور: “عيد زواج 10 سعيد حبيبتي، الكلمات لا يمكن لها أن تعبر عن مدى فرحتي لقضاء السنوات الماضية معكي، رحلتنا معا مذهلة، لقد ملأتِ حياتي بالحب، والضحك والسعادة التي لا تنتهي

وتابع: “دعمك الثابت لي وقوتك، هما أساس زواجنا الجميل، خلال الصعود والهبوط، لقد كبرنا معا وخلقنا ذكريات لا عدد لها على طول الطريق، كل يوم تلهمينى بذكاؤك وروحك الجميلة، حبك جعلني شخصا أفضل، وأنا ممتن إلى الأبد للحب والضوء الذي جلبته إلى حياتي”.

واختتم المنشور قائلًا: “وقعت فى حب السنوات العشر الماضية والمذهلة والمزيد الذي ينتظرنا، ولا أستطيع الانتظار لأستكمال رحلتنا معًا، وخلق المزيد من الذكريات”.

أحدث أعمال محمد نور

على الجانب كان طرح الفنان محمد نور، أغنية جديدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء اليوم الخميس، تحمل اسم “السهر للسهيرة”.

أغنية السهر للسهيرة من كلمات مصطفى حدوتة، شارك في تلحينها مع محمد نور، توزيع إيهاب كوليبكس، والفيديو كليب للمخرجة بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايل ستوديوز.

أغنية السهر للسهيرة، جاءت بقالب غنائي إيقاعي راقص، وتناول النص الغنائي موضوع السهر والانبساط بأسلوب شعري جديد من حيث الطرح والمفردات الشعبية الجديدة من السهل الممتنع.

وجمع اللحن بين أسلوبين موسيقيين، أسلوب إيقاعي سريع وأسلوب هادئ حيث انخفض الرتِم بمقطع حلوين من يومنا ومن ثم ارتفعت الدرجة اللحنية وتحول اللحن إلى إيقاعي.

وتقول كلمات الأغنية: السهر للسهيرة.. جاي أسهر والليلة كبيرة.. هنا قعداتنا الحلوة كثيرة.. عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة.. بنضيع علشان كسيبة.. وأنا أحب الناس الحبيبة.. وفي قلبي صحاب مكان.. إحنا المكان مكاننا خد بالك.. مبناخدش بالنا لو فارقة.. معاك مش فارقالنا.. إحنا اللي بنبسط الانبساط.

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