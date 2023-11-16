دنيا سمير غانم مستاءة .. والسبب !

ميرنا وليد - بيروت - ​​​​​​وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم رسالة خاصة لـ متابعيها وذلك عبر خاصية الحالة، وكتبت دنيا سمير غانم: "حياتك العادية أكبر أمنية لأحدهم الأن فتأدب".

وتقصد في ذلك الناس التي توثق حياتها الشخصية اليومية عبر مواقع التواصل في ظل الأحداث الراهنة في غـــ زة من حرب ودمار .

وكانت قد تضامنت الفنانة دنيا سمير غانم مع القضية الفلســـ طينية، وكتبت :"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".



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