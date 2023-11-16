محمد رمضان بإطلالة صادمة من أحدث حفلاته !

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخماً، في التجمع الخامس، ضمن فعاليات المعرض الافريقي IATF، وظهر محمد رمضان مرتديا قميصًا باللون الأبيض مرصعاً بالألماس، وعلق رمضان على الأزمة الحالية بين زميله الممثل محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير.



ونشر رمضان فيديو قال فيه:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا فإن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور".

وأوضح محمد رمضان:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في ذلة لسان حصلت .. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم".

واستطرد محمد رمضان قائلا:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور .. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".