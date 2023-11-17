شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات مؤثرة.. أبطال مسلسل Friends ينعون صديقهم ماثيو بيري بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحظات من الحزن سيطرت على النجوم العالميين بعد رحيل الفنان ماثيو بيري بطل مسلسل Friends الذى توفى في ظروف غامضة، بعد العثور عليه غارقاً في الجاكوزي الخاص به، عن عمر ناهز الـ54 عامًا، والأمر ليس بعيداً عن أصدقاء ماثيو بيري داخل مسلسل Friends، الذين نعوه بكلمات مؤثرة وبحزن شديد.





كتب الممثل العالمي مات ليبلانك رسالة لصديقه وزميله في مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، حيث كتب مات ليبلانك: "ماثيو، بقلب مثقل أقول لك وداعا، الأوقات التي قضيناها معًا هي بصراحة من بين الأوقات المفضلة في حياتي، لقد كان شرفًا لي أن أشاركك المسرح وأن أدعوك بصديقي، سأبتسم دائمًا عندما أفكر فيك ولن أنساك أبدًا، أبداً، افرد جناحيك وحلق يا أخي، لقد أصبحت أخيرًا حرًا، وأعتقد أنك تحتفظ بالـ 20 دولارًا المستحقة عليك".

ونعت الممثة العالمية جينيفر أنستون زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، بعد وفاته نهاية الشهر الماضى، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث كتبت أنستون:" يا فتى، لقد قطعت هذه اللحظة عميقًا، لقد كان الاضطرار إلى توديع ماتي بمثابة موجة جنونية من المشاعر التى لم أختبرها من قبل، جميعنا نواجه الخسارة فى مرحلة ما من حياتنا، فقدان الحياة أو فقدان الحب، إن القدرة على الجلوس حقًا في هذا الحزن تسمح لك بالشعور بلحظات الفرح والامتنان لأنك أحببت شخصًا بهذا العمق".

وتابعت أنستون قائلة:"وقد أحببناه بعمق، لقد كان جزءًا من حمضنا النووي، كنا دائما 6 منا، لقد كانت هذه عائلة مختارة غيّرت إلى الأبد مسار هويتنا وما سيكون عليه طريقنا، وبالنسبة لماتي، كان يعلم أنه يحب أن يجعل الناس يضحكون، وكما قال بنفسه، إذا لم يسمع "الضحكة" فإنه يظن أنه سيموت، حياته تعتمد حرفيا على ذلك، وقد نجح الصبي في فعل ذلك تمامًا".





وأنهت أنستون منشورها قائلة:" لقد جعلنا جميعا نضحك، ونضحك بشدة، في الأسبوعين الماضيين، كنت نتبادل الرسائل النصية مع بعضنا البعض، نضحك ونبكي ثم نضحك مرة أخرى، سأحتفظ بهم إلى الأبد وإلى الأبد، وجدت رسالة نصية أرسلها لي ذات يوم من العدم، يقول كل شيء، ماتي، أحبك كثيرًا وأعلم أنك الآن في سلام تام وخالي من أي ألم. أتحدث إليك كل يوم، وأحيانًا أكاد أسمعك تقول "هل يمكن أن تكون أكثر جنونًا؟"، استريح أخي الصغير، لقد صنعت يومي دائما".

ونعي الممثل العالمي ديفيد شويمر صديقه وزميله في مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه علي موقع الصور إنستجرام، حيث كتب: "شكرًا لك على عشر سنوات رائعة من الضحك والإبداع، لن أنسى أبدًا توقيتك الكوميدي الذي لا تشوبه شائبة وإلقائه، يمكنك أن تأخذ خطًا مستقيمًا من الحوار وتطويه وفقًا لإرادتك، مما يؤدي إلى شيء أصلي تمامًا ومضحك بشكل غير متوقع ولا يزال يثير الدهشة".

وتابع شويمر قائلا: "وكان لك قلب، كنت كريماً به، وشاركته معنا، حتى نتمكن من تكوين عائلة من ستة غرباء، هذه الصورة من إحدى لحظاتي المفضلة معا، الآن تجعلني أبتسم وأحزن في نفس الوقت، أتخيلك هناك، في مكان ما، بنفس البدلة البيضاء، ويديك في جيوبك، وتنظر حولك.. هل يمكن أن يكون هناك المزيد من السحب؟".





كما نعت الممثلة العالمية ليزا كودرو زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، الذى توفى نهاية الشهر الماضى، بعد زملائها جينيفر أنيستون وديفيد شويمر، ومات ليبلانك، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلقت عليها قائلة: "قمنا بتصوير حلقة Pilot، التى طرحت تحت اسم Friends Like Us، ومن بعدها ظهرنا على شبكة NBC".

وتابعت كودرو قائلة: "لقد اقترحت أن نلعب البوكر وجعلت الأمر ممتعًا للغاية بينما كنا مرتبطين فى البداية، شكرا لك على ذلك، شكرًا لك لأنك جعلتنى أضحك بشدة على شىء قلته، لدرجة أن عضلاتى كانت تؤلمنى، وكانت الدموع تنهمر على وجهى كل يوم، شكرًا لك على قلبك المفتوح فى العلاقة السداسية التى تتطلب التسوية، والكثير من "الحديث"، شكرًا لك على حضورك فى العمل عندما لم تكن على ما يرام وبعد ذلك، أصبحت متألقًا تمامًا".

وأنهت كودرو منشورها قائلة: "شكرًا لك على أفضل 10 سنوات يمر بها الإنسان، شكرا لك على ثقتك بى، شكرًا لك على كل ما تعلمته عن النعمة والحب من خلال معرفتك، شكرًا لك على الوقت الذي أمضيته معك، ماثيو".





أما كورتني كوكس، نشرت واحدا من أشهر المشاهد في مسلسل Friends، الذي جمعها بماثيو بيري في لندن وكشفت كواليس هذا المشهد وعبرت عن افتقادها له وقالت "أنا ممتنة للغاية لكل لحظة أمضيتها معك يا ماتي وأفتقدك كل يوم".

وأضافت كوكس: "في هذا المشهد، همس ماثيو لي بعبارة مضحكة لأقولها"، فقال لي :"الآن، دورك" أثناء تصوير المشهد في السرير، كان يفعل كثيراً تلك أشياء، لقد كان مضحكاً وكان لطيفاً".