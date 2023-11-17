شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صدف فى قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد قبل الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات أمس الأربعاء، عبر خاصية استورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وبدأت قصة حبهما صدفة وكان أول لقاء بينهما لأول مرة في السينما، فى العرض الخاص لفيلم حرب كرموز، ولفت انتباه هنا إطلالة أحمد فهمي حيث كان يرتدي نظارة شمسية فى السينما، وفى لقاء لهما مع برنامج صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس قال أحمد فهمى وقتها: "مبحبش أروح عروض خاصة أمير كرارة كلمنى وقالى لازم تيجى العرض الخاص لحرب كرموز وكنت عارز اعمل نمرة لبست نضارة شمس عشان ابقى جامد عديت هنا قالتلى إنت عامل كده ليه حد يلبس نضارة شمس بليل وضحكت وبالصدفة بعد العرض الخاص هى خرجت مع صحابها وأنا مع صحابى وروحنا نفس المكان لقيتها حلوة ودمها خفيف والصدفة التانية خارج لقيتها خارجة مع على ربيع وأختها وكانت من غير ميك اب وبحب شكلها من غيره وقعدت معاهم وحسيت بقى بحاجة والصدفة الثالثة كانت خارجة مع على ربيع وكريم عفيفى ونزلت معاهم عشان اقعد معاها ونكلم".

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.