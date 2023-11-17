فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد فور انفصالها عن أحمد فهمي!!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - عرض الفنان الكويتي أحمد النجار الزواج على الفنانة المصرية هنا الزاهد فور إعلانها طلاقها من زوجها ومواطنها الفنان أحمد فهمي أمس (الأربعاء).

وعلّق الممثل الخليجي على خبر نقل منشور الزاهد الخاص بالانفصال، قائلاً: “وأنا موجود إن شاء الله”، مضيفاً الوجوه التعبيرية الخاصة بالضحك، من دون أن يتبين قصده بالمزاح أو الجد.

الفنان أحمد النجار يعلق على انفصال هنا الزاهد

وقالت الزاهد عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستجرام“: “الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وتزّوج الثنائي في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل “الواد سيد الشحات”، وكذلك فيلم “مستر إكس” أخيراً، كما قدّما معاً عرضاً مسرحيًا.

أحمد النجار

ولكن في الأشهر الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن وجود خلافات بينهما، وامتد الحديث ليشمل خلافات بين هنا الزاهد وكريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما تسبّب في إلغاء متابعتهما لبعضهما عبر “إنستجرام”.

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في مسلسل جديد بعنوان “إقامة جبرية”. المقرر عرضه خلال الايام القليلة القادمة.

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

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